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19 ноября • обновлено в 13:04
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Николай Томенко
Николай Томенко
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Недоторканність: зняти для народу в Конституції й залишити для депутатів у Законі

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Хочу нагадати, що не дивлячись на зміни в статті 80 Конституції, депутатська недоторканність зберігається до моменту дії статті 27 Закону “Про статус народного депутата”, яким вона прямо гарантована і захищена!

Вимагаємо реально скасувати депутатську недоторканність!

Стаття 27 Закону “Про статус народного депутата”:

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Недоторканність народного депутата

1. Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

2. Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата,а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускається лише в разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Депутатская неприкосновенность
Место
Украина
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