Недостаток воды для вооруженных сил РФ в Крыму может привести к вторжению в Украину, – эксперт

Эксперт говорит, что РФ хочет создать предпосылки для вторжения в Украину.

Потребность вооруженных сил РФ в аннексированнном Крыму в водных ресурсах может привести к вторжению России в Украину.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"Потребность России в днепровской воде остается, и она будет продолжать попытки заполучить днепровскую воду. Но я хочу однозначно сказать, что тех ресурсов воды, которые есть в Крыму, для гражданского населения достаточно. Исключая активное использование воды для вооруженных сил Российской Федерации, например, для заполнения водой радиаторов танков и бронетранспортеров, то воды в Крыму вполне достаточно, чтобы там не было гуманитарной катастрофы", – заверил он.

Однако, отметил Бариев, Россия активно работает на всех фронтах, в том числе дипломатическом, заявляя, что Украина якобы проводит политику дискриминации в отношении жителей Крыма.

"Было обращение в ЕСПЧ от так называемого рыбного хозяйства, которое в итоге показало проигрыш российских юристов и всей правовой системы России", – сообщил член Меджлиса.

Однако, подчеркнул он, эти процессы нужны России для того, чтобы создать определенные предпосылки для своих действий, которые могут привести к вторжению.

По мнению Бариева, Украина всегда должна быть готова к вторжению и работать в нескольких направлениях, первый из которых – усиление сдерживания возможного нападения со стороны РФ, учитывая тот контингент российских войск, который находится на территории Крыма и юго-востока Украины.

"Я считаю справедливым то, что власть и общественность активно заявляют об угрозе Украине со стороны России и таким образом привлекают внимание международного сообщества, американских и европейских экспертов с целью принятия своевременных превентивных мер в виде усиления санкционной политики, в виде усиления украинской армии", – сказал он.

По словам члена Меджлиса, важно, чтобы Запад понимал, что если будет эскалация конфликта в Украине, то проблема украинских беженцев будет более дорогостоящей проблемой для Запада, чем своевременное оказание помощи для Украины и вовремя принятые превентивные действия в виде санкций в отношении страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Штаты введут тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины.