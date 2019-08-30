"Украина не виновата": Зеленскому дали пять советов перед визитом в Польшу

Визит Владимира Зеленского в Польшу в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны является "окном возможностей" для украинского-польских отношений, поэтому президенту Украины стоит обратить внимание на ряд моментов.

Такое мнение OBOZREVATEL выразил экс-заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, призвав не забывать предыдущий опыт общения между государствами.

"Важен сам факт нового "окна возможностей", которое традиционно открывает смена власти. В то же время я советую помнить, что наши отношения не начинаются с "чистого листа". Ценность новых страниц будет зависеть от основательного понимания предыдущего опыта", – сказал Лубкивский.

Зеленский и Дуда Andrzej Duda / Facebook

Он также призвал Зеленского перед поездкой в Польшу обратить внимание на пять моментов.

Лубкивский напомнил, что стратегический характер отношений Украины с Польшей значит больше, чем отдельные локальные недоразумения, особенно политически мотивированные. Более того, отношения между странами – "принципиально важный фактор безопасности для всей Европы".

"Исторический фактор" не должен преобладать над настоящим и будущим, считает Лубкивский: "Нынешние недоразумения возникли не по украинской вине. Но наша сторона способна и может предложить партнерский выход из создавшегося положения. Его базовые постулаты – взаимное уважение, уступчивость и равенство подходов".

Третим важным моментом, по словам дипломата, являются четкие и ясные договоренности. "Нужен конкретный перечень шагов с обеих сторон в тех делах, где остаются проблемы", – сказал он.

Лубкивский также порекомендовал Зеленскому обратить внимание на большую украинскую диаспору в Польше. "Есть немало абсолютно неприемлемых проявлений бытовой ксенофобии и украинофобии против наших людей. На это должна быть жесткая реакция обоих государств. Наша большая диаспора в Польше – это явление огромной значительности для двусторонних отношений", – добавил он.

В-пятых, президенту "стоит завести разговор о взаимодействии в сфере безопасности", в частности, перед угрозой агрессии России, подытожил Лубкивский.

Более подробно – в блоге Даниила Лубкивского на OBOZREVATEL.

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