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"Недолго заседали": в России заочно арестовали Гриценко

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В России заочно арестовали экс-министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Такое решение принял Басманный суд Москвы 12 апреля в качестве меры пресечения по обвинению "в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Царева.

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"Недолго заседали": в России заочно арестовали Гриценко

Аргумент

Представитель суда добавила, что "мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ".

"Уже арестовали – московский суд недолго заседал", – прокомментировал инцидент Анатолий Гриценко на странице в Facebook.

Напомним, Гриценко был объявлен Следственным комитетом Россией в розыск, ему заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет").

Украинский политик считает уголовное дело, открытое против него в РФ, "ответкой" на его недавнее высказывание в адрес страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко рассказал, что президент России Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому Украине нужно действовать по примеру Израиля.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Гриценко
Место
РоссияМосква
Теги
российский судполитика
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Бор Тарас
Бор Тарас
Забавно получается."Призывы"были несколько лет назад,а ордер на арест выдали только сейчас.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
обменять грыця на пленных моряков надо.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
а шо - ми не віддамо палюку, яка нищила нашу армію7
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