"Недолго заседали": в России заочно арестовали Гриценко

В России заочно арестовали экс-министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
Такое решение принял Басманный суд Москвы 12 апреля в качестве меры пресечения по обвинению "в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Царева.
Аргумент
Представитель суда добавила, что "мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ".
"Уже арестовали – московский суд недолго заседал", – прокомментировал инцидент Анатолий Гриценко на странице в Facebook.
Напомним, Гриценко был объявлен Следственным комитетом Россией в розыск, ему заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет").
Украинский политик считает уголовное дело, открытое против него в РФ, "ответкой" на его недавнее высказывание в адрес страны-агрессора.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко рассказал, что президент России Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому Украине нужно действовать по примеру Израиля.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.