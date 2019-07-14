Недава разработал десятилетнюю госпрограмму восстановления экосистемы Донбасса

"Прифронтовой" нардеп Олег Недава взялся восстанавливать леса, водные ресурсы Донбасса и сократить объемы потребления полиэтиленовых пакетов. Амбициозный проект рассчитан на 10 лет работы государственной программы, но уже в 2020 году должны закончить разминирование прилегающей к зоне ООС территории.

Чтобы реализовать свою эко-инициативу, Олег Недава, который является заместителем главы комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, разработал государственную программу "Восстановление экосистемы Донбасса".

"Основные задачи моего законопроекта по восстановлению экосистемы Донбасса – это восстановление лесов и водных ресурсов, компенсация нанесенного природе ущерба. Это очень длительный процесс, но мы обязаны начать его уже сегодня", – заявил Недава.

По его словам, один из приоритетных пунктов госпрограммы – разминирование территории Донбасса в течение 2020 года. "Мы должны избавиться от этой прямой угрозы в кратчайшие сроки", – считает О.Недава.

Кроме того, народный депутат подал в Парламент законопроект о сокращении объемов использования пластиковых пакетов и уменьшения количества отдельных видов отходов из пластика №9507 от 28.01.2019.

Инициатива Олега Недавы не только должна восстановить экологическую обстановку Донбасса, но и приблизить отечественное законодательство к нормам Европейского Союза.

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