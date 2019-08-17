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"Нечего праздновать": Кравчук жестко высказался об отмене парада в Украине

1.1т Читать материал на украинском

Отмена военного парада на День независимости Украины является оправданной мерой в условиях продолжающейся войны на Донбассе.

Такое мнение в интервью ObozTV высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя соответствующую инициативу президента Владимира Зеленского.

"Я считаю, что это правильно. Тут дело не в том, что дорого, а в том, что оно ни к чему. Если бы у нас, скажем, завершили войну, установили на Донбассе мир, мы тогда не без победы, мы тогда празднуем, что войско наше, люди наши добились", – пояснил Кравчук.

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По мнению первого президента, "у нас нечего праздновать".

"Я перебирал в памяти, что мы можем праздновать. Мы же не можем праздновать независимость 1991 года. Сегодня у нас 2019 год. Значит, надо назвать те успехи, которые у нас есть. Можно говорить, как Петр Порошенко – мы создали армию, армия пришла на парад. Но был такой случай у нас, когда тут праздновали, а там убивали. Я хочу, чтобы люди поняли – все должно быть соответственно", – пояснил он.

На вопрос, нужно ли Украине отказаться от военных парадов, пока она не вернет Донбасс и Крым, Кравчук ответил: "Надо продумать, как отмечается День независимости в таких условиях, которые есть сегодня, будут завтра, послезавтра. А не просто заявить, что, пока мы не выйдем на какую-то вершину, мы отмечать не будем. Это неправильно".

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"Сегодня должен быть один принцип – отмечаем в соответствии с ситуацией", – добавил бывший глава государства.

"Нечего праздновать": Кравчук жестко высказался об отмене парада в Украине

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Украины Владимир Зеленский отказался от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

  • в Киеве 24 августа вместо традиционного парада пройдет Шествие достоинства. По Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Парад на День Независимости День Независимости
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Таки, да. КПСС это была кузница кадров. Кравчук умеет не просто переобуваться-он умеет переобуваться между крапельок.
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