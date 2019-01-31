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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Не знаєте за кого голосувати – запитайте у Гугла!

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Офіційний старт президентської передвиборчої кампанії продемонстрував, що заморожування конфлікту, а по суті, мовчазна відмова від Криму і Донбасу, – найпопулярніша "стратегія" більшості кандидатів.

Сьогодні це зайвий раз продемонстрував Порошенко, заявивши про мудровану ідею "холодного миру" з Російською Федерацією.

Начебто, все красиво: офіційно він не відмовляється від окупованих територій і навіть періодично на свята пафосно заявлятиме про наш Крим і наш Донбасі, але насправді збирається перекласти проблеми на плечі майбутніх поколінь.

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Ну а далі, як і протягом попередніх п'яти років, із задоволенням наживатиметься на торгівлі через "холодну" лінію фронту і без кінця заявлятиме про безальтернативність цього самого "холодного миру" з агресором.

А як же щоденні жертви, поранені і мільйони переселенців, запитаєте ви?

Для тих, кого ще не вразила інфекція нескінченної брехні, яка поширюється з Банкової, пропоную простий тест. Загугліть фразу: "Стратегія миру ПІБ", тобто по черзі вставляйте прізвища з першої п'ятірки претендентів на посаду Президента.

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Сам перевірив. Лише в одному випадку Гугл видав результат – Нова стратегія миру та безпеки Юлії Тимошенко.

Іншими словами, єдиний кандидат в Президенти воюючої України сформулював стратегію відновлення миру без територіальних і політичних поступок агресору і запропонував її для широкого громадського обговорення.

Той, хто живе своїм розумом, а не ідеями політманіпуляторів, може ознайомитися з реальною Стратегією миру та безпеки на сторінці Воєнного кабінету Юлії Тимошенко у Фейсбуці або на сайті Воєнного кабінету. Там є відповіді на найважливіші питання: Як відновити мир? Як повернути Крим і Донбас? Як забезпечити безпеку країни та кожної української родини на майбутнє?

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