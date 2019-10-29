Не Зеленский: Богдан сказал, кто на самом деле руководит властью в Украине

Украиной после избрания новой власти руководит не президент страны Владимир Зеленский, а гражданское общество.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан "Украинской правде". При этом он подчеркнул, что большинство решений принимает таки президент.

"Я считаю, что страной руководит гражданское общество. Ну, это правда. Могу объяснить почему. Решение в стране принимает президент. Абсолютное большинство. Эти решения эмоциональные, интуитивные, они иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер", – отметил Богдан.

Он добавил, что решения направлены на то, чтобы развивалась страна и гражданам Украины было легче и проще жить.

"Я был у многих больших людей. Все окружение (Зеленского. – Ред.) имеет разный коэффициент полезности. Как и в любом окружении, есть более сильные люди, есть слабые. Но в нашем окружении, окружении нашей команды – мне это кажется, я в это верю и я убежден, что это правда – нет людей, которые хотят заработать денег нечестным путем, нет людей, которые хотят зла ​​стране, нет людей, которые готовы поменять совесть на какие-то сиюминутные радости", – подытожил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка Богдана рассказала об отношениях с главой ОП.

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