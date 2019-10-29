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29 октября • обновлено в 12:36
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Не Зеленский: Богдан сказал, кто на самом деле руководит властью в Украине

3.1т Читать материал на украинском

Украиной после избрания новой власти руководит не президент страны Владимир Зеленский, а гражданское общество.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан "Украинской правде". При этом он подчеркнул, что большинство решений принимает таки президент.

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"Я считаю, что страной руководит гражданское общество. Ну, это правда. Могу объяснить почему. Решение в стране принимает президент. Абсолютное большинство. Эти решения эмоциональные, интуитивные, они иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер", – отметил Богдан.

Он добавил, что решения направлены на то, чтобы развивалась страна и гражданам Украины было легче и проще жить.

"Я был у многих больших людей. Все окружение (Зеленского. – Ред.) имеет разный коэффициент полезности. Как и в любом окружении, есть более сильные люди, есть слабые. Но в нашем окружении, окружении нашей команды – мне это кажется, я в это верю и я убежден, что это правда – нет людей, которые хотят заработать денег нечестным путем, нет людей, которые хотят зла ​​стране, нет людей, которые готовы поменять совесть на какие-то сиюминутные радости", – подытожил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка Богдана рассказала об отношениях с главой ОП.

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые грозят убийством президента (!) а вы язык в булки засунули. слизни вы и импотенты. правильно про вас толян говорит
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