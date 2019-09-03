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3 сентября • обновлено в 23:40
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"Не завидуйте!" Нардеп от "Слуги народа" высказалась о своей секс-переписке в Раде

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Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина прокомментировала свою интимную смс-переписку в стенах Верховной Рады.

Курьезный эпизод политик прокомментировала на странице в Facebook, передав "привет журналистам, которые ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь".

– не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения.

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Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальную перерыв, об этом почему-то забыли написать. Во-третьих, не завидуйте", – написала Криворучкина.

"Не завидуйте!" Нардеп от "Слуги народа" высказалась о своей секс-переписке в Раде

Криворучкина попалась на интимной переписке

Криворучкина попалась на интимной переписке

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады, обматерив сторонников Ульяны Супрун.

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Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Такое ничтожество. Тупое и быковатое. Это фирменный стиль быдла из стада ЗЕ!
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