"Не заморачиваюсь": Зеленский сделал неожиданное признание

Президент Украины Владимир Зеленский "не заморачивается" по поводу необходимости ношения галстука.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1", посвященном 100 дням президента Украины.

На вопрос, как на него реагируют те, кто хочет видеть президента в галстуке, Зеленский ответил: "Я, честно говоря, извините за такое слово, его, пожалуй, нет в украинском языке, я не заморачиваюсь, как на меня люди реагируют... [залаяла собака] ... а вот собачки как реагируют!"

Владимир Зеленский

"Есть моменты, например, протокол. У нас есть руководитель протокола Ярослав. Когда я в галстуке, у него сразу появляется настроение, он мне говорит: "О! Это президент", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен говорить с американским лидером Дональдом Трампом во время предстоящего визита в США.

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