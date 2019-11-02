"Не заигрывайте с врагом!" Вакарчук обратился к Зеленскому с мощным призывом. Видео

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал действующего главу государства Владимира Зеленского перестать заигрывать с врагами страны.

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера". По словам Вакарчука, правительству Украины нужно понять, кто является ее основными врагами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский bigmir.net

"У нашей страны есть два врага. Первый внешний – это Российская Федерация, которая начала против Украины войну, аннексировала Крым и создала ситуацию на Донбассе, по сути контролируя ее. Второй враг – это слабость украинского государства и экономики, а также коррупция, которая заполонила страну", – заявил политик.

По его словам, предыдущая власть публично заявляла о желании бороться с внешним врагом, но заигрывала с врагом внутренним. В связи с этим Вакарчук напомнил про коррупционные скандалы предыдущего правительства.

"Что делает новая команда? Она предлагает новые прогрессивные идеи, которые в будущем улучшат экономическое положение страны. Однако "второй враг" заставляет нас делать шаг вперед и два шага назад. Я это называю "заигрывать с врагом". Я считаю, что бороться нужно одновременно с двумя врагами: мы должны бороться с коррупцией и ни на шаг не отступать от своих позиций, когда говорим о внешнем враге", – подчеркнул лидер партии "Голос".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Святослав Вакарчук заявил о наличии у его политсилы доказательств того, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

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