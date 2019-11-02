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2 ноября • обновлено в 13:23
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"Не заигрывайте с врагом!" Вакарчук обратился к Зеленскому с мощным призывом. Видео

8.1т Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал действующего главу государства Владимира Зеленского перестать заигрывать с врагами страны.

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера". По словам Вакарчука, правительству Украины нужно понять, кто является ее основными врагами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

bigmir.net

Новости
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"У нашей страны есть два врага. Первый внешний – это Российская Федерация, которая начала против Украины войну, аннексировала Крым и создала ситуацию на Донбассе, по сути контролируя ее. Второй враг – это слабость украинского государства и экономики, а также коррупция, которая заполонила страну", – заявил политик.

По его словам, предыдущая власть публично заявляла о желании бороться с внешним врагом, но заигрывала с врагом внутренним. В связи с этим Вакарчук напомнил про коррупционные скандалы предыдущего правительства.

"Что делает новая команда? Она предлагает новые прогрессивные идеи, которые в будущем улучшат экономическое положение страны. Однако "второй враг" заставляет нас делать шаг вперед и два шага назад. Я это называю "заигрывать с врагом". Я считаю, что бороться нужно одновременно с двумя врагами: мы должны бороться с коррупцией и ни на шаг не отступать от своих позиций, когда говорим о внешнем враге", – подчеркнул лидер партии "Голос".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Святослав Вакарчук заявил о наличии у его политсилы доказательств того, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Минские договоренности
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Напел 40 000 кастрюль на Майдан, непосредственно участвовал в разрушении страны и довел до ручки, и теперь о врагах говорит, теперь у него кто-то другой виноват.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Вакарчук похож на девственницу-и дать хочется и страшно,что мама поругает. Давая концерты в Беларуси-лучшем союзнике путлера,куда со всей россии съезжаются меломаны-это одно,а дома быть пророком-другое. Пророк один,который принадлежит другой религии,так что Вакарчук опоздал минимум на 1475 или сколько ,точно не помню лет. Лучше пусть поет,а не подпевает петушенку и воинствующим беспредельщикам.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Вакарчука в президенты! я не удивлен! страной правит опг зеленского и оборотни в погонах и мантиях! Украина Вставай! Майдан Вставай! опг зеленского от опг порошенко ничем не отличается! в стране ничего не поменялось!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кожедуб ruslan, недоносок,а как же мишико?
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