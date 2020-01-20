"Не забудьТЕ!" От Зеленского потребовали внести в декларацию "отдых" в Омане

Народный депутат от парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что готовит депутатский запрос для того, чтобы проконтролировать, что президент Владимир Зеленский внесет в декларацию свою поездку в Оман.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Он напомнил, что, если поездка президента была действительно оплачена им самим, как об этом сообщалось его пресс-службой, то она должна быть задекларирована.

По мнению Гончаренко, ее стоимость достигает примерно 100 000 долларов.

Гончаренко потребовал от Зеленского внести похздку в Оман в декларацию

"Деньги там чрезвычайно большие. Только один чартерный самолет из Омана в Киев стоит 65 000 долларов, плюс один из самых дорогих отелей Омана. Сумма – не менее ста тысяч долларов. Согласно законодательству, президент обязан внести эти расходы в свою декларацию. Владимир Александрович, я что-то не вижу пока. Не забудьТЕ, внести это в свою декларацию. Чтобы помочь вам я готовлю депутатский запрос, чтобы вы сделали это как можно быстрее", – сказал нардеп.

Напомним, что ранее стало известно, что президент мог проводить на берегу арабской страны переговоры с руководством России по Донбассу. По одной из версий, на встречу с Зеленским прилетела делегация из Москвы при посредничестве Виктора Медведчука. Возглавлял кремлевскую команду помощник Путина Владислав Сурков, курирующий в Кремле украинский вектор и псевдореспублики "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL

Зеленского жестко раскритиковали за его отдых в пятизвездочном отеле на берегу Омана в рождественские праздники.

После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

В Украине Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 2:37.

Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера в компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 000 долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 000 (если прилетел пустой специально под заказ).

Также появилась информация о загадочном борт T7-GEM, который за последние дни совершил ряд перелетов в Оман и России.

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