"Не за хайп и турборежим!" Геращенко прокомментировала изменения в УПК

Верховная Рада приняла закон об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс с учетом замечаний оппозиции, о том, что этот законопроект не должен стать инструментом для репрессий, а должен выполнять правоохранительную функцию.

Об этом в видео-обращении на своей сториинци в Facebook заявила сопредседатель фракции "Европейская cолидарнисть" Ирина Геращенко. По ее словам, именно фракция "ЕС" настаивала на изменениях к законопроекту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"330 ЗА изменения в УПК (закон 1009), который неделю назад со скандалом было направлено на повторное второе чтение. Именно наша политическая сила настаивала на том, чтобы в законопроект были внесены изменения. Тогда, в том числе и некоторые общественные активисты устроили депутатам истерику и обструкцию, мол, испугались прослушивания НАБУ и поэтому завалили закон", - отметила Геращенко.

Ирина Геращенко

"А мы говорили о репрессивных нормах этого законопроекта к простым гражданам, о драконовских правилах Сталина, по которым можно было задерживать без суда и следствия, без права залога и обжалования, о неправильности отмены сроков расследования и возможность держать человека в статусе подозреваемого всю жизнь. О коррупционных рисках в условиях неэффективного следствия или недобросовестных правоохранителей", – сказала политик.

Парламентарий отметила, что поправки и четкая, аргументированная позиция "Европейской солидарности" были услышаны общественностью и монобольшинством. Это помогло качественно доработать законопроект и привести его в соответствие нормам права ЕС.

"Сегодня удалось отстоять наши поправки, доработать этот закон и сделать его более профессиональным, отвечающим праву ЕС. Наша фракция голосовала ЗА. Мы – за профессиональный подход, а не хайп и турборежим, за профессиональную работу комитетов, за внимание к деталям и поправкам. С ужасом представляю, что бы было, чтобы слуги реализовали свой план – проголосовать за 74 сырых и несовершенных закона сразу в целом .... Все эти полицейские органы могли превратиться в инструменты террора. Мы смогли сохранить такие нормы, как прослушивание НАБУ, но защитить права граждан. Очень трудно возвращаем работу парламента от безумного зеленого принтера к нормальному профессиональному обсуждению. Наша фракция – реально молодцы!", – сообщила Геращенко.

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Напомним, Верховная Рада Украины 4 октября приняла во втором чтении и в целом предложенный президентом законопроект №1009, который позволяет НАБУ и ГБР прослушивать фигурантов расследований.

Как писал OBOZREVATEL:

6 сентября Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского о разрешении прослушивать народных депутатов.

20 сентября членам "Слуги народа" на заседании фракции якобы устроили "порку" за проваленный законопроект 9 об изменениях в Уголовный кодекс в части разрешения обысков нардепов.

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