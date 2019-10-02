Не выпускал из рук: в Раде впервые заметили новенький iPhоnе 11 Pro

В Верховной Раде Украины впервые заметили iPhоne 11 Pro, который презентовали менее месяца назад. Его обладателем оказался 32-летний Александр Салийчук из "Слуги народа".

Как заметил корреспондент "Страны", депутат не выпускал свой новый смартфон из рук. Он все время проверял мессенджеры и социальные сети (чтобы подсмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Салийчук прошел в парламент по списку "Слуги народа" под 76-м номером. Он был представителем Зеленского в Ровенской области, а также является совладельцем и директором ООО "Первый мясной дом" (ТМ "Гощанские колбасы").

В Раде впервые заметили новенький iPhоnе 11 Pro Страна

Примечательно, что недавно депутаты новой Верховной Рады получили первую зарплату. В среднем каждому заплатили около 43 тыс. гривен.

Его обладателем оказался 32-летний Александр Салийчук из "Слуги народа" Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, начало продаж новых смартфонов от Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Украине ожидается только в конце октября 2019 года. Цена iPhone 11 Pro будет колебаться от 25 тыс. до 33,5 тыс. гривен в зависимости от объема памяти.

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