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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Не выдержал атаки: скандальный экс-замминистра обороны отказался от места в "Слуге народа"

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Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев, которого заподозрили в коррупционных схемах, отказался от участия в досрочных выборах в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

Кандидат был на 41 месте в предвыборных списках политсилы и мог стать новым главой Минобороны, передает "Новое время".

"Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", – заявил Гусев.

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Юрий Гусев

Юрий Гусев

lb.ua

Причиной, по его словам, стала информационная атака на него, которая продолжалась последние дни. Гусев заверил, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.

Экс-замминистра также рассказал, что за день до съезда партии "Слуга народа" прошел проверку на детекторе лжи, результаты которой были переданы президенту Владимиру Зеленскому и руководству АП.

"Насколько я знаю, результаты были позитивными", – добавил он.

При этом, Гусев заявил, что обсудил решение не идти в парламент с главой государства. В команде Зеленского он останется в другой роли, которая будет озвучена позже. "Фейковые новости буду опровергать фактами", — резюмировал Гусев.

Юрий Гусев

Юрий Гусев

theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о причастности Гусева к делам о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военных.

По данным нардепа от "Народного фронта", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, оба расследования так и не довели до конца.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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