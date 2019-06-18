"Зачитал, что ему написали": Зеленскому устроили "разбор полетов" за визит в Париж

Во время официального визита во Францию, который состоялся 17 июня, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало иначе расставить акценты.

"В частности, глава государства должен был упомянуть о том, что Россия продолжает совершать акты вооруженной агрессии в отношении Украины", – сказал OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский Официальный сайт президента Украины

Комментируя выступления Зеленского, дипломат заметил: "Он зачитал то, что ему написали. В целом всё правильно. Но я бы расставил немного другие акценты".

"Я бы обязательно упомянул о том, что Россия осуществила и продолжает осуществлять вооруженную агрессию против Украины, что она отказывается выполнять Минские договоренности – прекратить акты агрессии. Что необходимо усиление давления на Россию, в том числе путем введения более жестких системных международно-правовых санкций. Четко этого не было сказано", – подчеркнул Василенко.

Как писал OBOZREVATEL:

17 июня Владимир Зеленский совершил однодневный официальный визит в Париж.

В Елисейском дворце прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского , а также совместная пресс-конференция президентов.

После встречи с президентом Франции Зеленский дал в Париже пресс-конференцию, на которой сделал заявление о переговорах по Донбассу.

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