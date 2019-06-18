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"Зачитал, что ему написали": Зеленскому устроили "разбор полетов" за визит в Париж

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Во время официального визита во Францию, который состоялся 17 июня, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало иначе расставить акценты.

"В частности, глава государства должен был упомянуть о том, что Россия продолжает совершать акты вооруженной агрессии в отношении Украины", – сказал OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Официальный сайт президента Украины

Комментируя выступления Зеленского, дипломат заметил: "Он зачитал то, что ему написали. В целом всё правильно. Но я бы расставил немного другие акценты".

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"Я бы обязательно упомянул о том, что Россия осуществила и продолжает осуществлять вооруженную агрессию против Украины, что она отказывается выполнять Минские договоренности – прекратить акты агрессии. Что необходимо усиление давления на Россию, в том числе путем введения более жестких системных международно-правовых санкций. Четко этого не было сказано", – подчеркнул Василенко.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтМинские договоренности
Персоны
Владимир ВасиленкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"Я бы обязательно упомянул о том, что Россия осуществила и продолжает осуществлять вооруженную агрессию против Украины, что она отказывается выполнять Минские договоренности – прекратить акты агрессии. Что необходимо усиление давления на Россию, в том числе путем введения более жестких системных международно-правовых санкций. Да, и ещё почему-то злобный Газпром не спешит подписывать контракт на транзит хаза через украиньскую гтс!..."
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Стреляет ВСУ. Минские договоренности не выполняет Украина. Провокации на море осуществляет Украина.
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леня зе
леня зе
что она отказывается выполнять Минские договоренности – прекратить акты агрессии.-где этот посол прочитал в минских договоренностях.Россия-не является стороной конфликта.этот силос для внутреннего потребления скотом,за который вы держите население Украины.в Париже такое не канает.
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