"Не все хорошие": Богдан объяснил слова о психах в "Слуге народа"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, комментируя свое высказывание о психически больных людях в Раде, обвинил журналистов в передергивании информации.

Свою позицию он обосновал "Украинской правде". Он добавил, что нынешний созыв ВР состоит из экспертов, а журналисты выдернули из общей картины лишь слова о психах.

"Надо понимать, опять же, квалификацию нашей журналистики, их правдивость. Потому что на вопрос о наших депутатах я полчаса рассказывал, насколько они хорошие люди, насколько это эксперты. Это люди, умственные способности которых и профессиональная подготовка гораздо выше, чем все составы Верховной Рады, которые были раньше. Это не демагоги, не популисты и не политики", – отметил Богдан.

"Это люди, которые глубоко в теме – каждый в своей области и профессии. А на вопрос, все они такие хорошие – нет, не все такие хорошие. Есть, конечно, иногда, негативные проявления. Ну, это исключения", – добавил он.

Напомним, в интервью ВВС-Украина Богдан сказал: "Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать".

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября, народные депутаты от фракции "Слуга народа" собрались на встречу, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский.

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