Не все гладко: у Зеленского рассказали о проблемах с миром на Донбассе

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что разведение сил и средств на Донбассе удастся осуществить на всей линии разграничения.

Как передает УНИАН, политик подчеркнул, что команде президента Украины Владимира Зеленского удалось достичь того, "чего не удалось никому другому", однако не все идет "так гладко, как хотелось".

"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", – сказал глава политсилы.

Он отметил, что позиция Зеленского относительного того, что на востоке Украины "должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди", находится на "определенном старте".

При этом Разумков указал на то, что в урегулировании конфликта на Донбассе заинтересованы не все политические силы, из-за чего этот процесс будет тяжелым и не быстрым, пишет "Интерфакс-Украина".

Политик добавил, что "ключевым видом вооружения" в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика.

"Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит из российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий. Потому что главное в государстве – это наши люди. Территории – это важно, но территории без людей, это – только территории", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в штабе ООС показали на видео первый этап отвода украинских подразделений у Станицы Луганской на Донбассе.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал отвод украинских войск на Донбассе рискованным, но оправданным шагом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!