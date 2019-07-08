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"Не вижу никакой проблемы": Зеленский пообещал Донецку русский язык

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить на том языке, который они выберут.

По мнению главы государства, никакой языковой проблемы в действительности не существует. Такое заявление сделал он в понедельник, 8 июля, во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

"Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана – Ред.) – это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы", – заверил президент, прокомментировав инициативу Богдана предоставить Донецкой и Луганской областям особый языковой статус.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Зеленский также сказал, что готов учитывать мнение жителей Донбасса по языковому и другим гуманитарным вопросам.

"Просто велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу. Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", – заявил он, при этом перейдя на русский.

Однако президент подчеркнул, что государственным языком все же является украинский и в будущем это не изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Языковой скандал
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Владимир Зеленскийрусский язык
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Круглов Александр
Круглов Александр
Пообещать - не значит жениться.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Всім не вилижеш, але починати потрібно з путіна; доведено "презом по приколу".
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Дермова" не способна к конкуренции. На ней не создано НИЧЕГО - ни литературы, ни науки, ни культуры. Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии. Поэтому к "дермове" принуждают полицейскими мерами, пулями и снарядами.
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