"Не вижу никакой проблемы": Зеленский пообещал Донецку русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить на том языке, который они выберут.

По мнению главы государства, никакой языковой проблемы в действительности не существует. Такое заявление сделал он в понедельник, 8 июля, во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

"Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана – Ред.) – это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы", – заверил президент, прокомментировав инициативу Богдана предоставить Донецкой и Луганской областям особый языковой статус.

Владимир Зеленский

Зеленский также сказал, что готов учитывать мнение жителей Донбасса по языковому и другим гуманитарным вопросам.

"Просто велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу. Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", – заявил он, при этом перейдя на русский.

Однако президент подчеркнул, что государственным языком все же является украинский и в будущем это не изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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