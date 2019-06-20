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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Не вернемся в орбиту Кремля!" У Порошенко призвали бороться с реваншистами в Украине

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Политическая партия "Европейская солидарность" способна противостоять силам реванша в Украине.

Об этом на митинге в Ривне заявила командир медицинского батальона "Госпитальеры", кандидат в народные депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич.

"Наша миссия в парламенте - это бороться против реванша пророссийских сил, борьба против отказа от выбранного курса в ЕС и НАТО и возвращение в орбиту Кремля", – отметила она.

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Зинкевич подчеркнула, что нельзя забывать тех, кто отдал жизни на защиту Украины.

"Украинский народ не может забыть тех, кто отдал свою жизнь, защищая родное государство от российской агрессии. Мы не имеем права забыть тех, кто был ранен, защищая Украину. Нельзя оставить наших защитников один на один со своими проблемами. Я очень надеюсь на вашу поддержку и помощь. Вместе у нас все получится!" – добавила она.

Яна Зинкевич

Яна Зинкевич

eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня "Европейская солидарность" подала список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Яна Зинкевич
Место
УкраинаРивне
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Не вернемся в орбиту Кремля!" - Куда вы нах. денетесь? За убитых и раненых ещё ответите.
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леня зе
леня зе
а кто послал защитников на Донбасс убивать своих сограждан?чего на Крым не пошли.создали всей стране проблемы а теперь пытаются с ними бороться.пусть расскажет как она "доблестно"воевала в Мукачево со своимы побратымамы.,где и присела после аварии в колясочку.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
леня зе, мало вас мочили, скоты!
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Всем пофуй что сказал кондитер. Он никто
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Шмурдяк Тарас, разве кого то интересует мнение человека с фамилией Шмурдяк?
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