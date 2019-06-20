"Не вернемся в орбиту Кремля!" У Порошенко призвали бороться с реваншистами в Украине

Политическая партия "Европейская солидарность" способна противостоять силам реванша в Украине.

Об этом на митинге в Ривне заявила командир медицинского батальона "Госпитальеры", кандидат в народные депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич.

"Наша миссия в парламенте - это бороться против реванша пророссийских сил, борьба против отказа от выбранного курса в ЕС и НАТО и возвращение в орбиту Кремля", – отметила она.

Зинкевич подчеркнула, что нельзя забывать тех, кто отдал жизни на защиту Украины.

"Украинский народ не может забыть тех, кто отдал свою жизнь, защищая родное государство от российской агрессии. Мы не имеем права забыть тех, кто был ранен, защищая Украину. Нельзя оставить наших защитников один на один со своими проблемами. Я очень надеюсь на вашу поддержку и помощь. Вместе у нас все получится!" – добавила она.

Яна Зинкевич eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня "Европейская солидарность" подала список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения.

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