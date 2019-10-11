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11 октября • обновлено в 13:26
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Не верь, не бойся, не проси у Путина

7.8т

Эту заповедь политзаключенных СССР должна была взять на вооружение новая власть в Украине. Если перевести ее на современный язык дипломатии, то звучать для Президента Украины должно примерно так: Не верь (Путину), не бойся (Путина), не проси (у Путина). Все остальное придет - и мир и развитие Украины. Просто надо иметь четкую ориентацию в пространстве и терпение.

Новости
Москва нашла себе новые неприятности

Что касается отдельных постулатов, то история уже доказала: Путину нельзя верить. Он врал, врет и будет врать. Он врал своему народу в начале своего президентского срока, что через 10 лет все в России будут жить, как у "Христа за пазухой" со средней заработной платой две тысячи долларов. Сегодня треть населения России едва сводит концы с концами. Он врал всему миру, что в Крыму нет никаких российских военных формирований перед тем, как Крым был захвачен. Потом он сказал: "это были люди самообороны Крыма". Еще позже, когда всем все стало ясно и понятно – кто в Крыму: "да, это наши вооруженные силы, которые пришли на помощь защитникам Крыма". Если нечто подобное произойдет в континентальной Украине (Харьков или Мариуполь или Одесса..), то он на голубом глазу повторит то же самое. Если Путин подпишет какой-то договор по Донбассу даже в присутствии Меркель и Макрона, то цена этому договору будет равна цене туалетной бумаги.

Новости
Россия готовится к новому удару

Не бойся Путина, поскольку он несет порой абсолютную ахинею и блеф с высокой трибуны о существовании в России некого оружия, которое не уязвимо и в мгновение ока окажется в любой точке земного шара. В России сегодня не взлетит из своих шахт по меньшей мере половина МБР, а те, что взлетят – будут сбиты уже на старте. Все российские АПЛ будут потоплены через 20 минут после начала мирового конфликта, а стратегические бомбардировщики ВВС РФ даже не оторвутся от взлетной полосы. Как сказал однажды одиозный Рогозин: "в случае конфликта с НАТО российская армия прекратит свое существование через 4 часа". Если мы коснемся возможности широкомасштабного военного конфликта России с Украиной, то можно согласиться лишь с одним утверждением: да, танки РФ могут дойти и до Киева, но обратно в Россию они уже никогда не вернутся вместе с экипажем. Для Путина и его шайки это будет "лебединая песня", поскольку удержать такую территорию, как Украина с 35 миллионным населением, не сможет даже армия НАТО. Поэтому шантаж Москвы и угрозы военного вторжения можно лишь документировать и готовиться к мелким провокациям. На большее Москва не способна и не готова.

Новости
Кремль себя исчерпал окончательно

Не проси – самый простой постулат. Когда что-то просишь, то оказываешься всегда чем-то обязан. Лучше сделать паузу и подождать – когда он сам о чем-то попросит. Просить о прекращении огня в Донбассе – бесполезно, это разговор слепого с глухим. Просьба освободить всех украинских военнопленных и политзаключенных в России тоже пройдет мимо его ушей. Путин будет освобождать украинских граждан только с выгодой для себя. Лучше, если бы такие переговоры проводил Красный крест, а не правительство Украины. Просить Путина вернуть Крым, это вообще за гранью здравого смысла – вся российская пропаганда будет потешаться над наивностью просящего.

Эта заповедь проверена жизнью и спасала немало политзаключенных в СССР, кое-то из них все еще живы и могут рассказать Президенту Зеленскому – как это было и почему мы победили.

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Герман Обухов Герман Обухов
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
И не надо Зеленскому ни верить, ни бояться ни просить. Пусть все остается как есть. Россию и так все устраивает, у нас ведь войны нет, а украинцы пусть развлекаются, как хотят.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Автор напоминает какого-то уличного дурачка по внешнему виду. Кстати, фразу, которую он приписывает политзаключенным, принадлежит обычным уголовникам.
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Сюр Эдвард
Сюр Эдвард
Халва, халва...
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