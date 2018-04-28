Не в этом году: в Кабмине сказали, когда ждать миротворцев

Миротворческий контингент ООН не появится в зоне конфликта на Донбассе в текущем году.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев на Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут зайти в течение нескольких месяцев, преждевременны", - сказала она.

Как сообщал "Обозреватель", G7 поддержала Украину в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс.