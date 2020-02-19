"Не уступим и метра земли!" Данилов сделал важное заявление об окончании войны на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей украинских территорий.

Как он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", президент Владимир Зеленский делает все необходимое для того, чтобы закончить войну.

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень болезненный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", – подчеркнул Данилов.

По его словам, прекращение российско-украинской войны не может сопровождаться потерей территорий для нашей страны.

Алексей Данилов

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что мы будем уступать свои территории или свой суверенитет. Мы не уступаем ни один метр украинской земли. Мы должны сделать таким образом, чтобы наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам и на украинской территории", – отметил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов сообщил, что совместное патрулирование границы с Россией представителями свободной Украины и ОРДЛО не подразумевает участие в этом вооруженных террористов.

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