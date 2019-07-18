Не успеет – уволится: Зеленский заключил новое пари в Запорожье

Если ремонт автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье не закончится вовремя, то гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота напишет заявление об увольнении.

Такое пари он заключил с Владимиром Зеленским в четверг, 18 июля. Видео опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Ответственность за ремонт объекта несет именно "Укргидроэнерго" и ремонтные работы должны быть завершены до 15 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский также заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Так, если в городе не отремонтируют Новый мост до 14 сентября, мэр подаст в отставку.

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