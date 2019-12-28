"Не уровень президента"? Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек" на Прикарпатье

Глава Украины Владимир Зеленский, который в начале президентского срока обещал не участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, побывал на запуске отремонтированного моста на Прикарпатье.
На курьезный момент обратил внимание в Twitter блогер Михаил Голуб (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, он показал комментарий пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель на брифинге 3 июня 2019 года. Тогда она сказала, что пиара с обрезанием ленточек не будет, поскольку это не "уровень президента".
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В субботу, 28 декабря, пресс-служба президента сообщила, что он "во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии отремонтированного мостового перехода через реку Чечва". Офис Зеленского похвастался фото президента на мероприятии.
Отметим, глава государства даже лично прошелся по мосту, проверив на прочность.
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"Какой ты сегодня?" – сыронизировал в ответ Голуб.
Какой ты сегодня pic.twitter.com/lG8FQKJd3y— Mikhail Golub (@golub) December 28, 2019
Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек"
Президент України під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у відкритті відновленого мостового переходу через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло.— Офіс Президента (@APUkraine) December 28, 2019
Докладніше: https://t.co/Nqc32KgIiT pic.twitter.com/U1F8H7lKCk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей Прикарпатья встревожила усиленная охрана Зеленского – он прибыл на открытие моста с полицейскими из спецназа.
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