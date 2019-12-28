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28 декабря • обновлено в 22:17
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"Не уровень президента"? Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек" на Прикарпатье

3.6т
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Глава Украины Владимир Зеленский, который в начале президентского срока обещал не участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, побывал на запуске отремонтированного моста на Прикарпатье.

На курьезный момент обратил внимание в Twitter блогер Михаил Голуб (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, он показал комментарий пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель на брифинге 3 июня 2019 года. Тогда она сказала, что пиара с обрезанием ленточек не будет, поскольку это не "уровень президента".

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"Не уровень президента"? Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек" на Прикарпатье

Скриншот

В субботу, 28 декабря, пресс-служба президента сообщила, что он "во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии отремонтированного мостового перехода через реку Чечва". Офис Зеленского похвастался фото президента на мероприятии.

Отметим, глава государства даже лично прошелся по мосту, проверив на прочность.

"Не уровень президента"? Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек" на Прикарпатье

Скриншот

"Какой ты сегодня?" – сыронизировал в ответ Голуб.

Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек"

Зеленского потроллили из-за "пиара с обрезанием ленточек"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей Прикарпатья встревожила усиленная охрана Зеленского – он прибыл на открытие моста с полицейскими из спецназа.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
33
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Интересно
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ну так Антонов продали, можно сельский мост пооткрывать.
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1
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Уря! клоун с нами!
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Руденко Вован
Руденко Вован
Уровень его роста.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Руденко Вован, да, это вам не дорожный знак открывать
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1

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