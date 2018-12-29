''Не учите Россию'': у Лаврова сделали дерзкий выпад против Меркель и Макрона из-за Украины

Министерство иностранных дел России грубо ответило президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель на ультиматум об освобождении украинских моряков до Нового года.

В официальном сообщении ведомства сказали европейским лидерам "не учить Россию" и обратить внимание на некие "факты грубого нарушения Киевом прав человека".

"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется коллективный Запад. До сих пор украинские власти не отпускают капитана пиратским образом захваченного еще в марте 2018 года рыболовного сейнера "Норд", а само судно абсолютно неправомерно выставлено на продажу", – пожаловались в России.

В МИД РФ добавили, что Берлин и Париж якобы "безапелляционно обвиняют Россию в нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе", а также выдвигают в адрес РФ "неприемлемые требования".

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

"Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом. Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами, с учетом "реальных рисков" безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных друзей", – заявили в МИД.

В России также заявили, что светские власти Украины "вмешиваются в религиозную жизнь" страны и якобы "насильно навязывают" новую церковь. И вообще, в стране "идет наступление на права граждан многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных".

Также в МИД РФ пожаловались на введение и завершение военного положения в той половине страны, "где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности".

Военнопленные украинские моряки

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель и Макрон призвали Россию освободить до Нового года 24 украинца, которых пограничники РФ захватили в Черном море.

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