"Не тратьте время": Савченко отказалась предоставить образцы ДНК

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы.

Как сообщает 112 канал, с просьбой о предоставлении образцов следствие обратилось для подтверждения принадлежности Савченко мобильного телефона, который фигурирует в расследовании.

"Я написала, что отказываюсь тратить время на предоставления образцов своего голоса для идентификации, если мой голос звучит (везде. – Ред.). Можно взять где угодно. Также отказываюсь давать на снятие молекулярных образцов, так как у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила. Потрудитесь взять оттуда", – сказала она.

Напомним, сейчас в Шевченковском районном суде Киева проходит суд над Савченко.

На суде Савченко признала, что вывозила оружие из "ДНР".