УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

"Не тратьте время": Савченко отказалась предоставить образцы ДНК

3.6тЧитать новость на украинском

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы.

Как сообщает 112 канал, с просьбой о предоставлении образцов следствие обратилось для подтверждения принадлежности Савченко мобильного телефона, который фигурирует в расследовании.

Новости
"Идол, которого мы строили, рухнул": нардеп БПП о Савченко

"Я написала, что отказываюсь тратить время на предоставления образцов своего голоса для идентификации, если мой голос звучит (везде. – Ред.). Можно взять где угодно. Также отказываюсь давать на снятие молекулярных образцов, так как у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила. Потрудитесь взять оттуда", – сказала она.

Напомним, сейчас в Шевченковском районном суде Киева проходит суд над Савченко.

На суде Савченко признала, что вывозила оружие из "ДНР".

Читайте все новости по теме "суд" на Обозревателе.

Тема
суд
Персона
Надежда Савченко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги