Не только выборы в Киеве: Ляшко рассказал о политических амбициях

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не уверен, что будет баллотироваться в мэры Киева.

О своем возможном политическом будущем Ляшко рассказал в интервью изданию "Сегодня". На вопрос об участии в гонке за креслом мэра украинской столицы он ответил уклончиво.

"Не знаю, есть еще 208-й округ в Черниговской области – там будут выборы народных депутатов. Возможно, там интересно будет реализовать свои политические амбиции", – сказал заминистра.

"Я думаю, что там Ляшко точно будет в списках", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что партия не будет против участия главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах мэра Киева.

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает голову "Радикальной партии" Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду на 208-м округе в Черниговской области, на котором когда-то победил погибший Валерий Давыденко.