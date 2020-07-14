Не только выборы в Киеве: Ляшко рассказал о политических амбициях

Политика 16:36, 14.07.2020 Обновлено: 17:10, 14.07.2020

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не уверен, что будет баллотироваться в мэры Киева.

О своем возможном политическом будущем Ляшко рассказал в интервью изданию "Сегодня". На вопрос об участии в гонке за креслом мэра украинской столицы он ответил уклончиво.

"Не знаю, есть еще 208-й округ в Черниговской области – там будут выборы народных депутатов. Возможно, там интересно будет реализовать свои политические амбиции", – сказал заминистра.

"Я думаю, что там Ляшко точно будет в списках", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что партия не будет против участия главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах мэра Киева.

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает голову "Радикальной партии" Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду на 208-м округе в Черниговской области, на котором когда-то победил погибший Валерий Давыденко.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Зеленский приезжает на работу ближе к обеду. Переведем это на язык бизнеса

Минздраву порекомендовали добавить еще одну обязательную прививку для детей

Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенко пригласил киевлян развлекаться до утра. Видеофакт

"Слуги" получили "темник" с ответами на острые вопросы: СМИ опубликовали текст

"Слуги народа" приняли закон о казино, который лоббировали Баум и Тимошенко. Подписание документа заблокировали