Не только Шахов: коронавирус подтвердили у пятерых народных депутатов

В Верховной Раде коронавирус был обнаружен у пятерых народных депутатов.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" вечером 26 марта сообщил представитель "Слуги народа" Александр Трухин.

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По его словам, среди заболевших также есть один нардеп из фракции монобольшинства. При этом всех фамилий он не уточнил.

Пятеро народных депутатов заразились коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

Позже появилась информация о возможном заражении нардепа Сергея Вельможного, у сына которого коронавирус подтвердили.

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