Не только ''на х*й'': чем еще прославился скандальный нардеп Барна

Народный депутат от БПП Олег Барна угодил в очередной громкий скандал. Политик попался в Верховной Раде на голосовании за отсутствующих коллег и послал "на х*й" журналиста, который уличил его в "кнопкодавстве".

За свою депутатскую каденцию Барна неоднократно становился фигурантом резонансных историй. OBOZREVATELпредлагает читателям вспомнить, чем еще знаменит скандальный нардеп.

11 декабря 2015 года Барна во время выступления на тот момент премьер-министра Украины Арсения Яценюка подошел к трибуне и вручил ему букет красных роз. После этого нардеп схватил Яценюка за гениталии, поднял и пытался вынести его из-за трибуны. По этой причине между нардепами "Народного фронта" и БПП возникла драка.

14 июня 2017 года в центре Киева произошло резонансное ДТП - автомобиль Skoda, за рулем которого находился нардеп Барна, на большой скорости протаранил трамвай, пытаясь "проскочить" на светофоре. Столкновение было такой силы, что трамвай сошел с рельсов. В результате аварии пострадал сам Барна, который отделался синяками и ушибами.

13 июля 2017 года активисты, пикетировавшие Верховную Раду с требованием снять неприкосновенность с депутатов, забросали Олега Барну яйцами. Активисты заявили, что поводом для конфликта стала адресованная им фраза: "Вы не народ".

В июне 2018 года Олег Барна внес в парламент законопроект, которым предлагал ввести большие штрафы за "публичное проявление любой сексуальной ориентации". Он предлагал штрафовать украинцев на сумму от 5 до 51 тыс. грн "за изготовление и распространение продукции с информацией о сексуальной ориентации человека".

2 июля 2018 года нардеп "отличился" оригинальным предложением относительно гибридной войны с Россией. Барна призвал развивать торговлю с агрессором.

"Чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий", - заявил он.

7 сентября 2018 года журналисты поймали Барну на согласии получить $50 тыс. взятки за голосование в Раде. В ответ нардеп назвал журналистов "ничтожными писаками" и "лицами неукраинской национальности".

facebook.com/igor.koltunov.1

facebook.com/igor.koltunov.1

3 октября 2018 года нардеп Барна послал украинского олигарха Игоря Коломойского "н*хрен".

"Если надо, национализируем и Буковель, и канал "1+1" за кражи ... Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, н*хрен пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице..." - заявил он в журналистам в кулуарах Рады.