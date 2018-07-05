Не только будут пересекаться: раскрыты детали встречи Порошенко и Трампа на саммите НАТО

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп будут сидеть рядом во время саммита стран-членов НАТО.

Об этом сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает УНН.

"Он (Порошенко) не только будет с ним (Трампом) пересекаться - они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече Порошенко с Трампом.

По словам дипломата, лидеры стран рассаживаются на заседании в соответствии с протоколом. Сначала идет Генеральный секретарь, затем страны, начиная с Албании, по кругу размещены по алфавиту. А Украина (Ukraine) находится рядом с США (USA).

"Мы работаем и над отдельной встречей. Все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 самыми мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко в июле посетит саммит НАТО в Брюсселе вопреки протестами некоторых членов Альянса.