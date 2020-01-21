Не только агрессия РФ: украинская делегация назвала темы для ПАСЕ

Украинские делегаты на зимней сессии Генассамблеи Совета Европы будут поднимать не только вопросы российской агрессии, но и вопрос активизма, гендерного равенства и экологии.

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью "Новому времени". По ее словам, делегаты планируют участие в январской сессии с позитивной проактивной позицией. Кроме того, они намерены оспаривать полномочия российской делегации.

Также, как говорит Ясько, Украина будет обсуждать проблему с дискриминацией, экологией в Европе и Украине, вопросы гендерной политики и диджитализации.

Елизавета Ясько назвала темы для ПАСЕ

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами", – рассказала она.

Отвечая на вопрос, правильно ли это, учитывая то, что ПАСЕ является одним из главных площадок, где Украина может показать миру действия Москвы, Ясько ответила утвердительно.

"Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире, и иметь свое мнение по актуальным вопросам", – добавила она.

Елизавета Ясько Новое время

"Это является частью нашей деятельности. Но мы не должны этим ограничиваться. Такая европейская платформа, как ПАСЕ – это платформа для нас, где мы можем защищать вопросы Крыма, Донбасса, где мы можем дипломатически бороться против России. Но кроме этого нужно обязательно заниматься европейскими и мировыми вопросами. Мы должны отойти от периферийного понимания внешней политики. Для нас важно быть трендсеттерами", – добавила Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет по международным делам Верховной Рады поддержал постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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