Ой! А шо сі стало? Ти диви - в "Голосі України" раптом українські пісні з'явилися!

І русскаязичні "какающі" звьозди теж на мові заговорили. Правда кострубато, але то таке.

Слава! Слава! От що квоти животворящі дєлають!

Не тіште себе.

Ближче до виборів ми побачимо, як всі русскоязичні на телебаченні вишиванки натягнуть.

Ми ще побачимо кандидата у червоних шароварах і віночку із стрічечками.

Новости Россияне не знают русского языка

Мені личить тває кахання !

Он уже ватні кандидати в рекламному ролику волають "Слава Україні !" Правда, якось приголомшено і не в акорді, але ж стараються. І "Героям слава" поки не получається через зуби проштовхнути, але ж пробують, пробують.

Вони вам в тілівізорі кожен і "віночок українських пісень" заспівають і гопачка на пузі станцюють.

А потім довго будуть рот полоскати віскарьом, щоб між зубами шматки мови не залишилися.

Ще раз. Не тіште себе. Які, в задн*цю,"квоти"?

Вони українців "в упор" не бачать і вважають за бидло порепане.

Для них "краще бути згвалтованим, ніж українізованим". Це не я сказав. Це давно так є.

Але заради "галочки" у виборчому бюлетені чого не зробиш.

Чи по приколу, чи за обіцянки халяви, чи за удаваний "патріотизм".

У них ціль - ваші "галочки" зібрати і до омріяної зміни влади дотягнути.

А потім знову чекайте кіркорових і порєчєнкових в гості.

От Моторола і Гіві не дожили, а то б пораділи...

І за своє вимушене "приниження",за "Слава Україні" і "хуторянську вишиванку" на своєму благородному тілі, вони вам будуть мстити.

Люто і безжально.

Так що це не вони, а ви, українці, будете для них гопачка на пузі танцювати.

І не по приколу, а насправді.Не до приколів вам тоді буде і не до газу "по піісят".

Ну,хіба що, в Польщу встигнете втікти.

Так то не страшно. На ваше місце є кому в телячих вагонах приїхати і на боїнгах прилетіти.

На яснії зорі, на чистії води...

ПиСи. Після кількох коментів - радісних від антиукраїнців і розпачливих від українців, змушений дописати.

Я недарма ДВІЧІ написав- "НЕ ТІШТЕ СЕБЕ"!

Просто НЕ ВІРТЕ цим "лисам Микитам" і НЕ ГОЛОСУЙТЕ за них!

Ваш шанс у ваших руках. Не пр*сріть його!

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