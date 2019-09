"Не теряем боевого духа!" Порошенко обратился с благодарностью к странам ЕС

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил уникальную роль стран ЕС, в частности Польши и Германии, в поддержке Украины.

Об этом он заявил во время выступления на панельной дискуссии "Europe after the elections: Multiple Speeds and Different Directions?" в рамках конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы в Польше.

"Хотел бы поблагодарить страны Европейского Союза, в частности Польшу и Германию, за чрезвычайную поддержку, которую мы получили в течение последних пяти лет. Поддержку в безопасности, в финансах, внедрении реформ. Мы шли плечом к плечу в борьбе против "Северного потока- 2" и еще можем победить. Поэтому не теряем боевого духа!" – сказал Порошенко.

Петр Порошенко обратился к странам Европейского Союза

Так, он отметил опыт Польши во внедрении децентрализации в Украине, а также поддержку от Германии в реформе публичной администрации и энергонезависимости.

Как писал OBOZREVATEL, послы стран Большой семерки поблагодарили пятого президента Петра Порошенко за проведенные реформы в Украине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram