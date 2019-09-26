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27 сентября • обновлено в 19:19
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"Не теряем боевого духа!" Порошенко обратился с благодарностью к странам ЕС

30.5т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил уникальную роль стран ЕС, в частности Польши и Германии, в поддержке Украины.

Об этом он заявил во время выступления на панельной дискуссии "Europe after the elections: Multiple Speeds and Different Directions?" в рамках конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы в Польше.

"Хотел бы поблагодарить страны Европейского Союза, в частности Польшу и Германию, за чрезвычайную поддержку, которую мы получили в течение последних пяти лет. Поддержку в безопасности, в финансах, внедрении реформ. Мы шли плечом к плечу в борьбе против "Северного потока- 2" и еще можем победить. Поэтому не теряем боевого духа!" – сказал Порошенко.

Петр Порошенко обратился к странам Европейского Союза

Петр Порошенко обратился к странам Европейского Союза

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Так, он отметил опыт Польши во внедрении децентрализации в Украине, а также поддержку от Германии в реформе публичной администрации и энергонезависимости.

Как писал OBOZREVATEL, послы стран Большой семерки поблагодарили пятого президента Петра Порошенко за проведенные реформы в Украине.

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Персона
Петр Порошенко
Теги
Европейский Союз Партия "Европейская солидарность"
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Уваров Николай
Уваров Николай
Путлеровская он шлюха.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Порошенко найкращий президент України за всі часи її незалежності.
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Уваров Николай
Уваров Николай
Степанкова Людмила, пошла ты нах¥й
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Присоединяюсь к послам семерки. Многое сделано. Многое будет продолжено и даст свои результаты. СУГС!
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