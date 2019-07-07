"Не телемост, а телемина": у Вакарчука обратилась в СНБО и СБУ из-за Медведчука

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами, устраиваемый подконтрольным Виктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба политсилы. Кроме того, "Голос" призвал СНБО, СБУ и президента Украины дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям канала.

"Партия убеждена, что со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества", – сказано в сообщении.

"Это не телемост, а телемина. Это – угроза национальной безопасности", – цитирует пресс-служба Святослава Вакарчука.

В политсиле добавили, что информационная оккупация Украины – такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий.

"То, как сейчас используются приобретенные пророссийскими политиками телеканалы, еще раз подтверждает: нужно запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника", – подытожили в пресс-службе.

Иллюстрация. Медведчук и Вакарчук Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук выразил гордость тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, как стал его кумом.

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