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2 октября • обновлено в 12:22
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"Не стыдится, прямо под куполом": скандального Киву засекли за странным занятием в Раде. Видео

4.7т Читать материал на украинском

Скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву засекли за странным занятием прямо в Верховной Раде Украине.

Он прятал руки за рабочими столами нардепов и тайком что-то делал в своем телефоне. Соответствующее видео опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ролик сразу же начали активно комментировать пользователи сети, подшучивая над Кивой.

Киву засекли за странным занятием в Раде

Киву засекли за странным занятием в Раде

Скриншот с видео

"Что он там делает?", "Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницам не сфоткали?", "Танчики?", "Не стыдится, прямо под куполом", "Разрабатывает мелкую моторику пальцев?", "Какая у вас сексуальная ориентация? Правая рука…", "Обсс*кает чье-то рабочее место", – написали они.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ананист в Раде? Забавно ...
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