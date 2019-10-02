"Не стыдится, прямо под куполом": скандального Киву засекли за странным занятием в Раде. Видео

Скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву засекли за странным занятием прямо в Верховной Раде Украине.
Он прятал руки за рабочими столами нардепов и тайком что-то делал в своем телефоне. Соответствующее видео опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Ролик сразу же начали активно комментировать пользователи сети, подшучивая над Кивой.
Киву засекли за странным занятием в Раде
Скриншот с видео
"Что он там делает?", "Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницам не сфоткали?", "Танчики?", "Не стыдится, прямо под куполом", "Разрабатывает мелкую моторику пальцев?", "Какая у вас сексуальная ориентация? Правая рука…", "Обсс*кает чье-то рабочее место", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кива бурно отреагировал на слова политолога Владимира Цыбулько о том, что люди без Томоса и украинского языка "вырастут млекопитающими, а людьми не станут".
Позже он с экрана телевизора открыто заявил, что будет бороться против Украины и ее народа.
А затем Кива вышел из себя, комментируя свое нелепое заявление в прямом эфире.
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