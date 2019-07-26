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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Не стройте коммунизм!" Супрун дала советы будущим нардепам

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы будущим нардепам, которые займут место действующих членов профильного парламентского комитета.

Своим напутствием поделилась она в Facebook, отметив, что состав комитета после выборов будет полностью обновлен.

"В Верховной Раде Украины 9-го созыва не будет ни одного депутата из членов действующего комитета по вопросам здравоохранения. К сожалению, количество конструктивных ответственных депутатов в нем была критически малым, но их вклад в трансформацию здравоохранения трудно переоценить. За что мы очень благодарны", – написала чиновница.

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Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

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"Среди нового созыва ВРУ будут народные избранники, которым выпадет шанс создать новую культуру работы и эффективности комитета. Я бы хотела дать этим людям несколько советов", – отметила Супрун.

Так, и. о. министра порекомендовала будущим нардепам следующее:

  • вынести вопрос здоровья украинцев за пределы политических проектов и карьер;

  • не превращать комитет в "автомат по генерированию инфоповодов и распространение фейков, лжи и скандалов";

  • уважать делегированных той или иной стороной представителей независимо от их статуса и должности. "Множество раз депутаты пока еще действующего комитета пренебрежительно относились к представителям МОЗ Украины только потому, что их должности не соответствовали необходимому "статуса", – напомнила она;

  • избегать любых форм проявления сексизма и эйджизма;

  • ориентироваться не на количество разработанных законопроектов, а на их качество;

  • уважать участников заседаний и их время;

  • перед началом работы "вникнуть" в сферу здравоохранения и пообщаться с ее представителями.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

ТСН

"Помните, Советский Союз не вернуть. Он исчез навсегда. Не пытайтесь в очередной раз построить коммунизм", – подчеркнула и. о. министра.

"От качества взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти напрямую зависит здоровье украинцев. Надеюсь, что с обеих сторон будет преобладать здравый смысл и реальная забота о гражданах", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал люстрировать "ненужных" министров, в число которых попала Супрун. Чиновница едко ответила главе государства.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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