"Не стрелять в ответ": Тука рассказал о реакции ВСУ на идею Кучмы

Украинские военные на Донбассе будут отвечать на обстрелы террористов "Л/ДНР" даже в случае получения приказа не стрелять в ответ.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что ВСУ не должны стрелять в ответ на обстрелы противника.

Замминистра напомнил, что ранее уже были попытки запретить ВСУ отвечать на обстрелы.

"Но когда у наших ребят существует опасность для их жизни, а я, например, командир артиллерийской бригады и имею приказ не открывать огонь, а мне по рации постоянно идет доклад моих друзей, что их там сейчас уничтожают. Извините, я что нелюдь, что я буду соблюдать эти приказы, чтобы моих братьев уничтожили? Я конечно буду палить, чтобы прекратить убийство моих друзей", – отметил он.

На уточняющий вопрос, игнорировали бы украинские военные приказ главнокомандующего не отвечать на обстрелы, Тука ответил: "Я в этом убежден".

Георгий Тука atr.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на очередные обстрелы на Донбассе обнародовал заявление. "Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - говорится в нем.

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