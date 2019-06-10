ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Не стрелять в ответ": Тука рассказал о реакции ВСУ на идею Кучмы

Читать материал на украинском

Украинские военные на Донбассе будут отвечать на обстрелы террористов "Л/ДНР" даже в случае получения приказа не стрелять в ответ.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что ВСУ не должны стрелять в ответ на обстрелы противника.

Замминистра напомнил, что ранее уже были попытки запретить ВСУ отвечать на обстрелы.

"Но когда у наших ребят существует опасность для их жизни, а я, например, командир артиллерийской бригады и имею приказ не открывать огонь, а мне по рации постоянно идет доклад моих друзей, что их там сейчас уничтожают. Извините, я что нелюдь, что я буду соблюдать эти приказы, чтобы моих братьев уничтожили? Я конечно буду палить, чтобы прекратить убийство моих друзей", – отметил он.

Новости
"Зеленский отменил "не стрелять в ответ": генерал сделал громкое заявление

На уточняющий вопрос, игнорировали бы украинские военные приказ главнокомандующего не отвечать на обстрелы, Тука ответил: "Я в этом убежден".

Георгий Тука

Георгий Тука

atr.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

  • позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

  • В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на очередные обстрелы на Донбассе обнародовал заявление. "Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - говорится в нем.

  • Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персоны
Георгий ТукаЛеонид Кучма
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Взагалі, треба було б пальнути по кучмі разом зі всім виводком. Воно вже зовсім береги загубило, звикло нищити дюдей заради свїх грошей. Доню та зятька свого привчив до цього; треба б у презіка запитати чого ці "нові обличчя" повилазили. Може і він того самого розливу?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Придурки...загнали сами себя в угол...дозанимались...серые зоны...тем самым приблизили своих военных придурков на дальность приятного поражения....Но я думаю...в Минске примут все таки решение о разводе...и идиоты понурув головы...тихо...без подвига...выйдут из серых зон
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel