"Не стрелять в ответ": план Кучмы по Донбассу разбили в пух и прах

Предложение представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы "не стрелять в ответ" на Донбассе не сработает. В качестве примера достаточно вспомнить события 2014 года.

Такое мнение выразил украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале. По его словам, установка "не стрелять" не помогла Украине избежать войны.

Журналист отметил, что сначала оккупации украинские военные ни в кого не стреляли и долго не хотели воевать. І продолжил, что в Краматорске они сначала без боя отдали оружие и технику террористам.

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"Военные колонны под Луганском и Донецком останавливали и блокировали "гопники" в спортивных штанах и бабки с иконами. Танки глохли на ухабистых дорогах", – прокомментировал блогер.

По словам Казанского, это никак не помогло Украине избежать войны и сохранить мир, более того ­– только привело к захвату многих территорий Донбасса. А после их пришлось возвращать ценой больших жертв.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на востоке Украины должны содержать норму "не стрелять в ответ". По словам военного эксперта Василия Богдана, обострением ситуации на Донбассе 4-5 июня Россия пыталась надавить на Трехстороннюю контактную группу.

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