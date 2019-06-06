"Не стрелять в ответ!" Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности

о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

Такое требование прозвучало во время заседания в Минске 5 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента. Отмечается, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

Леонид Кучма "Укринформ"

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов", – сказано в заявлении.

Напомним:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Во время брифинга Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него нет заграничного паспорта, после чего Зеленский публично затроллил политика.

Ранее, 2 октября 2018 года, Кучма официально ушел с переговоров в Минске. Тогда его заменил Руслан Демченко.

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