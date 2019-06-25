"Не стреляйте в ногу": дипломат призвал Украину не выходить из ПАСЕ

Несмотря на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращение в эту структуру Российской Федерации, Украине ни в коем случае нельзя в знак протеста выходить из нее.

"Ни в коем случае нет", – заявил OBOZREVATEL дипломат Богдан Яременко.

"Потому что так мы стреляем себе в ногу, лишаем возможностей и свое государство, и, самое главное, своих граждан", – убежден он.

Как заверил дипломат, выход Украины из ПАСЕ "никоим образом не влияет ни на что, это никоим образом не ослабит Россию, это ослабит Украину и ударит по украинским гражданам".

ПАСЕ, иллюстрация News Front

"Обсуждать даже такую возможность – это глупость", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Ранее Богдан Яременко пояснил, кто, по его мнению, виноват в том, что страна-агрессор, Российская Федерация, снова оказалась допущенной в ПАСЕ.

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