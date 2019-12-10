"Не стоит заискивать перед Путиным": Зеленскому указали на промахи в Париже

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно угождать главе России Владимиру Путина, называя российских военных на Донбассе сепаратистами.

Об этом в Facebook после итогов "нормандского саммита" в Париже написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Зеленский сказал очень странную фразу про "сепаратистов из ОРДЛО". Не стоит заискивать перед Путиным. Это не сепаратисты, это российские регулярные войска, которые оккупировали нашу землю", – отметил политик.

Также Гончаренко назвал негативные и позитивные итоги встречи в "нормандском формате".

"Путин додавил формулу Штайнмайера (реально Путина). Закон об особом статусе будет согласовываться в Трехсторонней контактной группе и в формате Нормандии. Это и станет самой острой темой. Ключевое – что будет написано в этом новом законе или будет продлеваться старый", – назвал отрицательные результаты встречи депутат.

Из позитива он выделил обмен "всех на всех" и полное прекращение огня на Донбассе.

"Но такие решения уже были не раз и не исполнялись. Будет ли исполняться в этот раз – большой вопрос, скоро увидим", – подытожил Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

Также украинцы в соцсетях активно обсуждали итоги "нормандского саммита" в Париже, где впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин.

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