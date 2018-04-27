"Не стоит об этом говорить": лидер протестов в Армении сделал громкое заявление о Майдане в Киеве

Лидер протестов в Армении, депутат парламента Никол Пашинян призвал не сравнивать события в стране с Евромайданом в Украине.

"Любое сравнение протестного движения в Армении с украинским Майданом – результат неверного понимания ситуации. Это настолько очевидно, что и не стоит об этом говорить. Так как все происходило на ваших глазах", – заявил он журналистам, передает "РИА Новости".

По его словам, все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны и ее связи может проверить любой желающий.

"Это стопроцентно армянский процесс", – добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

26 апреля в Армении десятки тысяч людей снова вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.