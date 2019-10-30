"Не стал удовлетворять потребности": священник сравнил секс-скандал вокруг Кивы и Яременко

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин заявил, что нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, попавший в секс-скандал, совершил "прогресс" по сравнению со своим коллегой по Раде Ильей Кивой.

"Он же сдержанный. Он не стал удовлетворять свои потребности, как Кива, прямо на рабочем месте. Это уже хорошо, это уже прогресс", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Оценивая переписку Яременко по поводу интимных услуг, которую тот вел во время заседания Рады, священник заметил: "Если народный депутат по своему мобильному телефону где-то в укромном уголке с женой смотрит порно – пусть смотрит на здоровье. Но суть вопроса в том, что человек на рабочем месте за наши деньги, которые мы ему оплачиваем, занимается не законотворчеством, а тем, что договаривается про блуд".

Лучше бы Яременко занялся законопроектом про легализацию проституции, сказал священник

"Лучше бы он занялся законопроектом про легализацию проституции – было бы больше пользы стране и нам всем", – заявил протоиерей.

Он подчеркнул, что в этом конфликте полностью находится на стороне журналистов, зафиксировавших переписку. "Человек на рабочем месте должен заниматься своей работой. Почему-то токарь во время своей работы не смотрит в телефон и ни с кем не договаривается. Если кто-то другой будет чем-то заниматься в телефоне во время работы – это предосудительно. А народному депутату можно?" – спросил он.

Как писал OBOZREVATEL, в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой. Позже в своем Facebook Яременко опубликовал пост, в котором заявил: переписка была спланированной "спецоперацией", направленной против журналистов, которые любят подсматривать в телефоны.

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