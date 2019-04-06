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Не стадион: Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов

5.3тЧитать материал на украинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.

"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", – написал Луценко в Facebook.

При этом генпрокурор не уточнил, в какой именно библиотеке предлагается проведение дебатов между кандидатами.

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Не стадион: Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов

Facebook Юрий Луценко

Не стадион: Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов

Facebook Юрий Луценко

Не стадион: Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов

Facebook Юрий Луценко

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Персоны
Юрий ЛуценкоПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Krot Andrej
Krot Andrej
ещё-б предложил провести дебаты в туалете.
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Krot Andrej
Krot Andrej
ещё предложил провести дебаты в туалете.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Krot Andrej, ну может для тебя туалет и есть библиотека. Газику прочел, отрвал, подтерся и вошел. Ватники они все такие. А вот много ли книг зе прочел за последний год (сценарии не считаем)
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