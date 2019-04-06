Не стадион: Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.

"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", – написал Луценко в Facebook.

При этом генпрокурор не уточнил, в какой именно библиотеке предлагается проведение дебатов между кандидатами.

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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