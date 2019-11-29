"Не ссыкло, а ссыкун": Соколова высказалась о конфликте с Зеленским

Украинская телеведущая Янина Соколова объяснила свое обращение к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому во время предвыборной компании: "если ты не ссыкун".

По словам Соколовой, Зеленский несколько раз отменял обещанное интервью, срывая планы съемочной команды. О своем заочном конфликте с Зеленским ведущая рассказала "Украинской правде".

"Я не называла его "ссиклом", я говорила: "Если ты не ссыкун"… Я в конце сказала: "Владимир, приди на "Рандеву", если ты не ссыкло". А потом уже, когда дважды мне пообещали, что "вот-вот придет" и не пришел, тогда я просто написала в своем Facebook "таки ссыкун", но не писала там "Зеленский" или "Порошенко". Каждый понял, что он понял", – объяснила Соколова.

При этом ведущая добавила, что некомфортно себя чувствовала из-за того, что ее слова впоследствии были использованы перед выборами.

Янина Соколова объяснила конфликт с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его скандального разговора с добровольцами в зоне разведения войск на Донбассе.

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