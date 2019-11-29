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29 ноября • обновлено в 10:41
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"Не ссыкло, а ссыкун": Соколова высказалась о конфликте с Зеленским

6.2т
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Украинская телеведущая Янина Соколова объяснила свое обращение к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому во время предвыборной компании: "если ты не ссыкун".

По словам Соколовой, Зеленский несколько раз отменял обещанное интервью, срывая планы съемочной команды. О своем заочном конфликте с Зеленским ведущая рассказала "Украинской правде".

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"Я не называла его "ссиклом", я говорила: "Если ты не ссыкун"… Я в конце сказала: "Владимир, приди на "Рандеву", если ты не ссыкло". А потом уже, когда дважды мне пообещали, что "вот-вот придет" и не пришел, тогда я просто написала в своем Facebook "таки ссыкун", но не писала там "Зеленский" или "Порошенко". Каждый понял, что он понял", – объяснила Соколова.

При этом ведущая добавила, что некомфортно себя чувствовала из-за того, что ее слова впоследствии были использованы перед выборами.

Янина Соколова объяснила конфликт с Зеленским

Янина Соколова объяснила конфликт с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его скандального разговора с добровольцами в зоне разведения войск на Донбассе.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Янина Соколова Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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фил филька
фил филька
телеведущая говорит президенту ссыкло. угадайте страну)))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
фил филька, ну во первых он тогда был еще не президент, а во вторых только в расее боятся открыть рот, там сцарь уже 20 лет сидит на троне и еще сидеть будет пока не вынесут и в мавзолей рядом с картавым не положат, а ты пока можешь собирать валежник и шоб тихо там было!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
таки ссцыкун...хотя может даже уже и ссыкло...до окончания "ЛО" нужно еще дорасти, вон как путин-ху...ЛО
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