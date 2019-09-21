"Не ссы": Соколова бросила вызов Зеленскому

Журналистка Янина Соколова пригласила президента Украины Владимира Зеленского на "некомплементарное" интервью.

Об этом она сказала в программе "Рандеву" на "5 канале", в которой общалась с главой "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

"Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Порошенко рядом со мной, соответственно, мое обращение предыдущее, где вы говорили: "А когда Порошенко придет?" Вот пришел", – сказала она.

Зеленский и Соколова Коллаж

Соколова показала видео, сделанное на встрече во Львове, где она со сцены призывала президента прийти на "Рандеву". Под команду журналистки "три-четыре" толпа проскандировала: "Зеленский, не ссы".

Предлагаем посмотреть видео программы (с 12:59):

Как писал OBOZREVATEL, недавно журналистка Янина Соколова заявила, что могла стать народным депутатом 9-го созыва Верховной Рады.

Она призналась, что ей якобы предлагали место в списке все партии, которые набрали более 5% на парламентских выборах.

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