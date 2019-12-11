Не США: Россия сказала, кого еще видит в "нормандском формате"

К "нормандскому формату" в первую очередь нужно подключить не США, а оккупированные террористами Луганск и Донецк.

Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в США, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что проблему могут решить лишь прямые переговоры между Киевом и захваченными городами.

"Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск. Это суть всей проблемы, стержень Минских договоренностей – прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском", – заявил Лавров.

Он добавитил, что любая страна, включая и США, и другие западные и не западные, может помочь, настаивая на выполнении Минских соглашений.

"Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Волкер, бывший Спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится", – подытожил Ларов.

Лавров сказал, кого видит в "нормандском формате"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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