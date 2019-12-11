Главная Новости
11 декабря • обновлено в 10:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Не США: Россия сказала, кого еще видит в "нормандском формате"

1.1т
Читать материал на украинском

К "нормандскому формату" в первую очередь нужно подключить не США, а оккупированные террористами Луганск и Донецк.

Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в США, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что проблему могут решить лишь прямые переговоры между Киевом и захваченными городами.

Новости
Сказал в глаза: Помпео жестко осадил Лаврова из-за Украины

"Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск. Это суть всей проблемы, стержень Минских договоренностей – прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском", – заявил Лавров.

Он добавитил, что любая страна, включая и США, и другие западные и не западные, может помочь, настаивая на выполнении Минских соглашений.

"Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Волкер, бывший Спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится", – подытожил Ларов.

Лавров сказал, кого видит в "нормандском формате"

Лавров сказал, кого видит в "нормандском формате"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
9
Смешно
3
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И ТОЛЬКО ТАК!!! Если на Украине хотят мира... Хватит слушать Америку и воевать за Америку до последнего украинца....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Оккупированные терр0ристами Луганск и Донецк". Они, "терр0ристы", там живут. Как они могут оккупировать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги