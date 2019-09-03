"Не собираемся терять солдатов!" У Зеленского назвали сроки завершения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить войну на Донбассе как можно быстрее, но при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после переговоров в "нормандской формате" на уровне политических советников в Берлине, сообщает "Укринформ".

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", – уточнил дипломат. По его словам, если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено и "мы бы сейчас не были на этом этапе".

Война на Донбассе "24"

Однако, Украина, как ответственное государство, акцентировал Пристайко, все еще выполняет те договоренности, которые были достигнуты в 2014 году.

"Мы хотим завершить эту войну и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдата", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко рассказал, что на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь ко встрече на высшем уровне.

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