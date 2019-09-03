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3 сентября • обновлено в 06:58
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"Не собираемся терять солдатов!" У Зеленского назвали сроки завершения войны на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить войну на Донбассе как можно быстрее, но при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после переговоров в "нормандской формате" на уровне политических советников в Берлине, сообщает "Укринформ".

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", – уточнил дипломат. По его словам, если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено и "мы бы сейчас не были на этом этапе".

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24"

Однако, Украина, как ответственное государство, акцентировал Пристайко, все еще выполняет те договоренности, которые были достигнуты в 2014 году.

"Мы хотим завершить эту войну и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдата", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко рассказал, что на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь ко встрече на высшем уровне.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
переговоры по Донбассу
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хуторяне,валите с Донбаса. Война це не ваше. Ваше- це свыньи,навоз, польские толчки по безвизу, проституция, контрабанда бурштина и сигарет
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Прикольно...на уступки они идти не собираются, силой решить проблему не могут, но до конца года войну собираются закончить. Как? Сыграть членом на рояле ? Ну, попробуйте...хотя некоторые эксперты не верят в такие методы.
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