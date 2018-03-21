"Не смогут работать на два фронта": чем обернется новый "разрыв" с Россией

В решении Кабинета министров о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации основным является политический аспект.

Подобное действие властям нужно было предпринять раньше, однако уверенности в том, что сейчас за ним последуют практические шаги - на сегодняшний день нет. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

"Я думаю, это правильное решение. Бизнес должен был понимать, что это рано или поздно должно произойти, потому что и в нашем законодательстве Россия определена как страна-агрессор. Поэтому, экономические отношения, конечно, не могут развиваться в таких условиях. И я думаю, что за четыре года тот, кто хотел перестроиться - тот искал возможности, - сказал он. - Интересы чиновников, которые хотят работать на два фронта, мне кажется, этим будут в определенной степени ограничены".

По мнению эксперта, это решение правительства не нанесет сильный удар по экономике Украины. По его словам, основная зависимость Украины от России была в энергетической сфере, а именно в газовой. Но на сегодняшний день этот вопрос в значительной степени решен, говорит Юрчишин.

"Можно спорить, какой газ, который мы получаем из Европы - европейский или российский. Но по факту энергетическая зависимость сейчас минимизирована. Поэтому я думаю, что здесь не будет чрезвычайно больших экономических осложнений", - сказал он.

В этом вопросе будут и проблемные для сферы, например ядерная - пока Украина не может резко отказаться от ресурсов и оборудования для ядерной энергетики. Однако, таких проблемных сфер - единицы, отмечает эксперт. Сюда же относятся, например, импорт нефтепродуктов и продукции химической промышленности.

В то же время, как уверен Юрчишин, поскольку разрывать экономическое сотрудничество с Россией Украине нужно было давно, сейчас не стоит оттягивать этот момент. Наоборот, это решение должно стать дополнительным аргументов для поиска альтернативных вариантов.

"Намного более важным здесь есть то, чтобы это происходило последовательно, - говорит эксперт. - Здесь много проблем будет зависеть от того, насколько это будет цеплять интересы чиновников. Я думаю, это так долго и внедряется именно потому, что у многих из наших чиновников есть те или иные бизнес интересы с Россией".

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров прекратил действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы. Кабмин также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.